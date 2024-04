Gol ed emozioni sono andati in scena nel 3-2 del Pireo nell’andata che ha visto l’Olympiacos battere di misura il Fenerbahçe. La squadra greca ha brillato per la prima ora, andando sul 3-0 prima della quasi rimonta del Fenerbahçe. L’allenatore İsmail Kartal nella ripresa ha rimescolato le carte in tavola, è andato all’attacco ed è stato premiato con due gol che lasciano la qualificazione in bilico.

Fenerbahce-Olympiakos, UEFA Europa Conference League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

“Non abbiamo gettato la spugna”, ha detto Kartal. “Ci siamo presi dei rischi e alla fine avremmo potuto fare anche il 3-3. Speriamo di poterci assicurare la qualificazione davanti ai nostri tifosi a Istanbul”. Il Fenerbahçe ha perso solo due volte allo Şükrü Saracoğlu in tutta la stagione, e una di queste sconfitte è arrivata agli ottavi, quando aveva già vinto l’andata per 3-0 contro l’Union SG. “Abbiamo una battaglia da affrontare”, ha detto il tecnico dell’Olympiacos, José Luis Mendilibar.

RISULTATO ANDATA: Olympiakos-Fenerbahce 3-2

DIRETTA TV: Sky Calcio, DAZN, Sky Sport

DIRETTA STREAMING: Sky Go, DAZN

CRONACA IN TEMPO REALE: Uefa.com