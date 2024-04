Nella gara d’andata, il primo tiro in porta del PAOK contro il Club Brugge è arrivato dopo 93 minuti. Eppure, nonostante il dominio e le occasioni avute dalla squadra belga, il risultato è stato solo 1-0 grazie al gol iniziale di Hugo Vetlesen. “Abbiamo vinto, ma avremmo dovuto segnare di più. Abbiamo avuto abbastanza occasioni”, ha dichiarato l’esterno Michał Skóraś.

PAOK-Club Brugge, UEFA Europa Conference League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

L’allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen, ha già promesso che i suoi giocatori non cercheranno di sedersi sul loro vantaggio, dopo aver visto il PAOK battere la Dinamo Zagabria negli ottavi ribaltando la sconfitta per 2-0 dell’andata. Inoltre, gli ospiti si recheranno in Grecia senza Igor Thiago, Maxim De Cuyper e Brandon Mechele per squalifica, per cui per il PAOK sarà un’occasione da prendere al volo.

RISULTATO ANDATA: Clubb Brugge-PAOK 1-0

DIRETTA TV: Sky Calcio, DAZN, Sky Sport

DIRETTA STREAMING: Sky Go, DAZN

CRONACA IN TEMPO REALE: Uefa.com