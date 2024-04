La finale di Europa League a Dublino nell’ultima stagione di Jürgen Klopp in panchina sembrava perfetta per il Liverpool, ma la sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta all’andata dei quarti di finale ha scoraggiato anche i tifosi più ottimisti.

Ma Liverpool ed Europa sono sinonimi. Ricordate il miracolo di Istanbul, quando la squadra ha rimontato un 3-0 e ha battuto il Milan ai rigori nella finale di UEFA Champions League del 2005? O la sfida del 2018/19, quando ha perso 3-0 a Barcellona e ha vinto 4-0 al ritorno? E cosa è successo nell’ultima gara a Bergamo? I Reds hanno vinto 5-0. “So già che, se facciamo meglio un paio di cose, saremo superiori”, ha detto Klopp dopo l’andata. “Possiamo vincere? Sì, se giochiamo bene. Possiamo vincere 3-0? Non ne ho idea”.

Atalanta-Liverpool, UEFA Europa League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

RISULTATO ANDATA: Liverpool-Atalanta 0-3

Atalanta

Liverpool

