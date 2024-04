Roma-Milan, UEFA Europa League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

Dopo aver segnato il gol decisivo nel derby di Roma del fine settimana precedente, Gianluca Mancini è stato nuovamente protagonista a San Siro, portando la Roma in vantaggio ai quarti di finale contro il Milan. La squadra sembra essere diventata ancora più caparbia da quando Daniele De Rossi è subentrato a José Mourinho, vincendo anche quando Romelu Lukaku e Paulo Dybala non segnavano.

Il Milan, però, non rinuncerà all’Europa League senza combattere. Secondo in Serie A, ha scarsissime possibilità di strappare il titolo all’Inter e vorrà una rivincita dopo aver perso contro la Roma per la prima volta negli anni 2020 (V6 P3). “Siamo delusi, ma non è finita”, ha dichiarato il difensore Matteo Gabbia. “Abbiamo fiducia per il ritorno”.

RISULTATO ANDATA: Milan-Roma 0-1

Le statistiche più recenti che riguardano Roma e Milan:

Roma

Ultimi risultati: VVPVSP

Risultato più recente: Milan – Roma 0-1, 11/04, andata quarti di finale

Milan

Ultimi risultati: PSVVVV

Risultato più recente: Sassuolo – Milan 3-3, 14/04, Serie A