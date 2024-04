Il Liverpool non era l’unica squadra ad arrivare ai quarti sognando un triplete, perché il Leverkusen di Xabi Alonso è in corsa per tre trofei dopo aver vinto il suo primo titolo in Bundesliga. Vincitori della Coppa UEFA nel 1987/88, i Werkself sono arrivati quattro volte secondi in Bundesliga tra il 1996/97 e il 2001/02, mentre nel 2001/02 hanno perso la finale di Coppa di Germania e Champions League e hanno ceduto il titolo al Dortmund per un solo punto.

West Ham-Leverkusen, UEFA Europa League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

Il 25 maggio, la squadra affronterà anche il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germania. Tre giorni prima ci sarà la finale di Europa League: per arrivarci, dovrà prima difendere il 2-0 contro il West Ham a Londra (cosa non da poco) e poi eliminare Roma o Milan in semifinale. È già stata una grande stagione, ma potrebbe anche diventare sorprendente.

RISULTATO ANDATA: Leverkusen-West Ham 2-0

Leverkusen

Ultimi risultati: VVVVVV

Risultato più recente: Leverkusen – Werder Bremen 5-0, 14/04, Bundesliga

West Ham

Ultimi risultati: SSVPSP

Risultato più recente: West Ham – Fulham 0-2, 14/04, Premier League