Coppa Italia Serie C, scendono in campo le 7 campane: ecco gli accoppiamenti

Il calendario dei primi due turni di Coppa Italia Serie C. Sette le campane in campo

Nel weekend del 10 e 11 agosto inizia il calcio giocato in Serie C. La Lega Pro infatti ha reso noto gli accoppiamenti per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Tante le campane in campo, saranno sei per il primo turno, con l’aggiunta dell’Avellino che è già al secondo turno, complice la semifinale raggiunta nei play-off promozione giocati nel mese di maggio. Tanti intrecci e tante sfide affascinanti che sicuramente faranno divertire il pubblico, occhi dunque sulle campane che quest’anno vogliono fare la voce grossa.

Il calendario dei primi due turni di Coppa Italia Serie C, sette campane in campo

Il calendario è stato reso noto in mattinata, tante partite di altissima intensità e nessuna scontata per le campane che scenderanno sul terreno di gioco nel weekend del 10 e 11 agosto, ecco gli accoppiamenti:

SABATO 10 AGOSTO

Gara P18

GIUGLIANO – CAMPOBASSO Ore 21.00 Stadio “Alberto De Cristofaro”, Giugliano (NA)

Gara P19

TERNANA – CASERTANA Ore 21.00 Stadio “Libero Liberati”, Terni

Gara P23

CAVESE – TRAPANI Ore 21.00 Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni (SA)

DOMENICA 11 AGOSTO

Gara P26

PICERNO – SORRENTO Ore 21.00 Stadio Comunale “Donato Curcio”, Picerno (PZ)

Gara P27

TURRIS – TEAM ALTAMURA Ore 21.00 Stadio “Amerigo Liguori”, Torre del Greco (NA)

Gara P28

BENEVENTO – TARANTO Ore 21.00 Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.

Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

SECONDO TURNO

Gara S10

AVELLINO Vs Vincente Gara P16 (Pontedera-Pianese)