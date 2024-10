Svaligiata la casa del calciatore juventino Douglas Luiz a Torino mentre era in campo

Ebbene si, capita anche a Torino. L’esercito degli indignados questa volta sarà costretto a guardare in casa propria, perché il calciatore della Juventus Douglas Luiz non risiede a Napoli, bensì sulle colline piemontesi.

Douglas Luiz, svaligiata la sua casa per un valore di 500 mila euro mentre giocava Juventus-Lazio

Mentre era in campo nella sfida tra i bianconeri e la Lazio, ignoti si sono introdotti nella villa del brasiliano ed hanno portato via 11 orologi ed alcune collane di brillanti della compagna Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women impegnata in quelle ore nel classico ritiro pre-partita.

Al rientro a casa dopo aver cenato in un ristorante, Douglas Luiz ha trovato la propria casa a soqquadro.L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce. Secondo le prime stime, il danno economico sarebbe di oltre 500 mila euro.

Non è il primo caso di furti in abitazioni all’interno delle villette in collina, una delle zone più eleganti e prestigiose di Torino. Un paio di anni fa una brutta avventura del genere l’avevano vissuta in momenti diversi Moise Kean e Kaio Jorge, oltre ad Angel Di Maria, che era però riuscito a lanciare l’allarme grazie all’aiuto di Dusan Vlahovic, suo vicino di casa ai tempi, ancora prima che i ladri riuscissero a fare irruzione in casa.