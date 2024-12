La Turris molla la presa: crea tanto ma non segna, il Picerno vince 2-0

La Turris perde ancora e scende al penultimo posto in classifica. Il Picerno approfitta e trova i tre punti grazie ai gol di Esposito e Bernardotto. Per i corallini è crisi nera, ma le notizie fuori dal campo sono oramai troppo ma troppo grandi per far finta di nulla per gli uomini di Conte.

La cronaca di Picerno-Turris

Inizia meglio il Picerno, con un tris di occasioni dove Marcone devia due volte mentre su Energe ci pensa il fondo a salvare i corallini. La risposta della Turris arriva all’undicesimo con Pugliese che di testa però mette a lato. Al 22′ arriva però il vantaggio dei padroni di casa con Esposito che insacca con un con diagonale chirurgico che finisce alle spalle di Marcone. Al 27′ Casarini ha la chance per pareggiare ma fallisce, è poi il turno di Onofrietti e Nicolao ma il portiere del Picerno è attento e sventa la minaccia. E’ Casarini il più pericoloso dei suoi nella prima frazione, il centrocampista prima del duplice fischio ha ancora due grandi occasioni ma in entrambe non riesce a trovare il secondo gol consecutivo.

Nella ripresa, parte ancora meglio il Picerno ed è Marcone a salvare i suoi prima su Bernardotto e poi su Energe e Esposito. I padroni di casa continuano a spingere con Petito ma ancora una volta il portiere corallino ha la meglio. La Turris prova a ritornare in avanti con Boli e Morrone che entrano al posto di Casarini e Nicolao ma è sempre il Picerno ad avere il controllo della partita. Arriva lo squillo corallino, ancora con Pugliese ma anche stavolta manca di precisione il centrocampista. All’82’ però arriva il raddoppio dei padroni di casa, Petito ruba il tempo ad Esempio, si invola in area e scarica nel mezzo per Bernardotto, che deve solo spedire in rete a porta vuota. Nel finale il ritmo cala vistosamente e dopo tre minuti di recupero l’arbitro chiude la sfida.