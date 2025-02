Razzismo Mourinho, “Saltavano come scimmie”: la ricostruzione shock del Galatasaray

All’indomani dell’atteso derby del campionato turco tra Galatasaray e Fenerbahce, a catalizzare l’attenzione non è stato il pareggio senza gol che ha permesso ai giallorossi di conservare un margine di 6 punti sui rivali, secondi in classifica, bensì le accuse di razzismo rivolte a José Mourinho.

Il Galatasaray accusa di razzismo l’allenatore del Fenerbahce José Mourinho

Il Galatasaray, infatti, ha deciso di segnalare l’allenatore del Fenerbahce, noto come lo Special One, per “commenti disumani e scorretti”, dopo che – riporta Ansa – avrebbe affermato che i membri della panchina della squadra ospitante “si agitavano come scimmie” in riferimento ad alcune proteste avvenute nei primi momenti del match da parte dell’ex Napoli Victor Osimhen.

“Ci rivolgeremo a Uefa e Fifa con una denuncia”, ha dichiarato il club turco, condannando inoltre “le espressioni offensive nei confronti del popolo turco che José Mourinho usa abitualmente da quando ha iniziato la sua esperienza in Turchia”, accompagnando il tutto con un’immagine sui social recante il messaggio “No al razzismo”.