Momenti di paura in Cina per il calciatore togolese Samuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, che ha riportato una gravissima frattura al collo durante una partita di seconda divisione. L’incidente è avvenuto domenica, nel corso della sfida contro il Chongqing Tonglianglong.

Secondo quanto ricostruito dalle immagini televisive, il 31enne – nato ad Accra e naturalizzato togolese – è stato spintonato da un avversario mentre lottava per il pallone. Nella caduta ha sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, riportando fratture cervicali e lesioni ai nervi spinali.

Il club ha confermato che Asamoah è stato immediatamente soccorso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. «Le sue condizioni sono stabili – ha comunicato il Guangxi Pingguo – ma il giocatore è a rischio di una grave paraplegia e non potrà tornare in campo per il resto della stagione».