VIDEO/ Infortunio choc per Samuel Asamoah: si rompe il collo contro un cartellone, rischio paralisi
Ott 09, 2025 - Redazione Vesuviolive
Momenti di paura in Cina per il calciatore togolese Samuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, che ha riportato una gravissima frattura al collo durante una partita di seconda divisione. L’incidente è avvenuto domenica, nel corso della sfida contro il Chongqing Tonglianglong.
Secondo quanto ricostruito dalle immagini televisive, il 31enne – nato ad Accra e naturalizzato togolese – è stato spintonato da un avversario mentre lottava per il pallone. Nella caduta ha sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, riportando fratture cervicali e lesioni ai nervi spinali.
Il club ha confermato che Asamoah è stato immediatamente soccorso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. «Le sue condizioni sono stabili – ha comunicato il Guangxi Pingguo – ma il giocatore è a rischio di una grave paraplegia e non potrà tornare in campo per il resto della stagione».