Gli ultimi momenti di vita di Fabio in un video: esce dal bar e viene ammazzato sotto casa

C’è un video che ripercorre gli ultimi momenti di vita di Fabio Ascione, il ragazzo ucciso a Ponticelli la scorsa settimana, morto tragicamente a soli 30 anni.

Fabio ucciso a Ponticelli: in un video gli ultimi momenti di vita

Fabio aveva appena terminato il suo turno di lavoro al Bingo e, prima di rientrare a casa, si era fermato al bar Lively per prendere la colazione e le sigarette. Il giovane, nella sua ultima telefonata, aveva rassicurato la madre, che lo aspettava in casa prima di uscire per recarsi al lavoro: “Mamma, prendo le sigarette e un cornetto al bar, poi torno”.

Nel filmato, recuperato grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, si vede Fabio entrare nel bar all’alba, per poi uscire pochi minuti dopo. Si era poi incamminato verso la sua abitazione, poco distante da lì, ma proprio in quel momento il suo destino avrebbe incrociato quello di Francesco Pio, il 23enne attualmente in carcere con l’accusa di omicidio.

Pare che i due si conoscessero, abitando nello stesso posto, pur rimanendo Fabio estraneo ad ogni tipo di contesto criminale, a differenza del 23enne. Fabio aveva trascorso, infatti, la serata al lavoro mentre l’altro si era reso protagonista di una sparatoria. Stava spiegando proprio ai suoi amici l’accaduto, esibendo la pistola, quando gli sarebbe partito accidentalmente il colpo che avrebbe raggiunto Fabio al petto.