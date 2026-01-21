Cristiano Ronaldo shock, influencer dà fuoco alla sua statua: “È l’ultimo avvertimento di Dio”

Un gesto assurdo e provocatorio ha scosso Madeira, dove un influencer portoghese ha tentato di dare fuoco alla celebre statua di Cristiano Ronaldo situata nei pressi del Museo CR7, a Funchal. Nel video pubblicato sui social, l’uomo ha giustificato l’azione definendola come “l’ultimo avvertimento di Dio”, attirando immediatamente l’attenzione e le critiche del web.

Le immagini mostrano il momento in cui il protagonista versa benzina sul monumento e prova ad appiccare le fiamme. Il tentativo, però, fallisce quasi subito: il fuoco si spegne in pochi secondi e l’influencer, invece di fermarsi, continua a ballare davanti alla statua come se fosse parte della performance.

Le autorità locali hanno confermato di aver già identificato il responsabile dell’atto vandalico. Al momento, tuttavia, non è stato ancora disposto alcun arresto.