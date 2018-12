Capodanno 2019 sul Lungomare di Napoli: il dispositivo di traffico

Napoli – Torna anche quest’anno il Capodanno sul Lungomare di Napoli, per passare la notte più divertente dell’anno fra le strade più belle della nostra città ballando e cantando con gli amici. Da Piazza del Plebiscito al Lungomare, una lunga notte di musica e divertimento che, anche quest’anno, caratterizzerà quello che dalla stampa nazionale è stato definito come uno dei Capodanno più belli d’Italia.

Si parte alle 21:30 in Piazza del Plebiscito con il tradizionale spettacolo di Capodanno. Oltre a tanti giovani artisti si esibiranno Sal Da Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Rocco Hunt e Ivan Granatino. Tutto lo show di Piazza del Plebiscito sarà trasmesso in diretta televisiva: sul digitale terrestre della Campania Kiss Kiss Italia TV (canale 675) e Kiss Kiss Napoli TV (canale 674) trasmetteranno dalle 21:30 la diretta integrale dell’evento di Piazza Plebiscito.

A partire dalle 22 anche il Lungomare si veste a festa in attesa del nuovo anno. Si entrerà nel vivo dell’evento dopo i tradizionali fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo. Quattro location e quattro generi musicali differenti per rinnovare l’ormai tradizionale appuntamento con la discoteca più grande d’Europa:

– Piazza Vittoria: Live Music.

– Largo Diaz / Viale Dohrn: dance floor

– Via Partenope: latino – americano

– Borgo Marinari (Piazzetta Marinari): Revival 70/80/90

Ovviamente, nelle zone interessate dall’evento la circolazione dei veicoli sarà temporaneamente bloccata o limitata. In particolare la circolazione sarà vietata:

– nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

– in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra

proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

– in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria;

– in via Cesario Console;

– piazza Santa Maria Degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via

Chiaia;

– in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita della Galleria

della Vittoria e via Nazario Sauro;

– in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

– in via Alessandro Dumas padre;

– in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

– in Borgo Marinari;

– in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

– in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento.