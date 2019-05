“Festa del latte”. Colazione tutti insieme e ingresso gratis: dove e quando

“Festa del latte- tutti insieme per una colazione da record” è l’evento organizzato dalla Centrale del latte di Salerno per celebrare il suo 90° compleanno e la Giornata mondiale del latte. L’Azienda invita a fare colazione tutti insieme sul Lungomare Trieste di Salerno il 1° giugno 2019 a partire dalle ore 9.00 e fino alle 14.00.

L’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno, sarà presentato dai vertici dell’azienda mercoledì 29 Maggio alle ore 11.00 nella Sala Via Lattea della Centrale del latte di Salerno, in via Fuorni 86, alla presenza del Vice Presidente di Confindustria Salerno, Pasquale Gaito e dei numerosi partner dell’iniziativa tra cui le OO.PP. Agricole, Legambiente e tanti altri.

La manifestazione del 1° giugno sarà aperta con i saluti del Presidente della Centrale del Latte Angelo Mastrolia e quelli dei Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del Presidente di Confindustria e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete. Oltre al Presidente Angelo Mastrolia, saranno sul palco i vertici della Centrale del Latte con l’Amministratore DelegatoGiuseppe Mastrolia ed il Direttore Generale Giorgio Criscuolo che consegneranno gli attestati di riconoscimento ai dipendenti, ai concessionari, agli allevatori della Centrale del latte e premieranno i vincitori del Concorso a premi “90 anni di regali”. Saranno premiata anche una fedele consumatrice che da oltre 70 anni consuma il latte della Centrale ed un punto vendita “storico” dell’azienda.

Nel tratto pedonale del Lungomare da Piazza della Concordia alla Camera di Commercio sarà allestita una grande tavolata dove, con l’ausilio dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” e di quelli dell’Istituto Turistico “Giovanni XXIII”, sarà servita una prima colazione a base di latte fresco, caffè, cornetti e frutta fresca. Una grande festa per tutti con laboratori creativi, aree fitness e sport con dimostrazioni di lezioni di pallavolo, fitwalking e altre discipline.

L’Ordine dei Medici di Salerno fornirà prestazioni diagnostiche e consigli per una sana e corretta alimentazione e la Fondazione Umberto Veronesi con Anicav organizzerà una raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza nel campo dell’oncologia pediatrica. Tutti i partecipanti all’evento potranno contribuire a un grande racconto corale attraverso i social network e condividere contenuti come foto e stories Instagram con l’hashtag dedicato#festadellatte e taggando il profilo/pagina della Centrale del latte di Salerno.

INFORMAZIONI UTILI

COSA: La festa del latte. per una colazione da record

DOVE: Lungomare Trieste di Salerno

QUANDO: 1 giugno dalle 9:oo alle 14:00