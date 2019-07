Video. Napoli, due uomini minacciano il suicidio: folla in preda al panico

Sta succendendo proprio in questi minuti. Due persone sono salite in cima ad un palazzoin Piazza Italia nei pressi di via Roma e stanno minacciando di lanciarsi nel vuoto. In strada intanto si stanno raggruppando tante persone preoccupate per quello che potrebbe succedere. Tra l’ansia e la paura che si sta diffondendo tra la folla, qualcuno chiede che vengano messi dei materassi, così da cercare di evitare tragedie, o almeno per provare a salvarli in caso di gesto estremo.

Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che i due siano dipendenti di un’azienda che lavora per la Regione Campania. Ma dal 2009 sono stati messi praticamente “a spasso”, facendogli promesse mai mantenute. Una situazione che si è prolungata per roppo tempo, eppure per tenerli a bada sembra che l’azienda li mandasse a seguire tantissimi corsi di formazione su labili promesse di assunzione. Ma tutto questo non è stato mantenuto e sull’orlo della disperazione i due sarebbero pronti a compiere un atto estremo.

Ovvimente queste sono le informazioni che noi di Vesuvio Live siamo riusciti a raccogliere tra la gente, seguiranno aggiornamenti.