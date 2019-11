Manca poco più di un mese al Natale e le stradine di San Gregorio Armeno sono già pronte a riempirsi di turisti provenienti da tutto il mondo. Angeli, pastori e decorazioni in legno inondano le vie del Centro Storico.

La strada dei pastori, nota in tutto il mondo come principale centro espositivo delle botteghe artigianali, ogni anno è sede della Fiera di Natale. Tantissimi i negozi e le bancarelle piene di pastori e di addobbi che per tutto il periodo invernale e fino all’Epifania terranno compagnia ai turisti.

Il 9 novembre, sotto la pioggia, è stata infatti inaugurata la 148esima fiera con il taglio del nastro toccato a un napoletano doc, Roberto Fico. Il presidente della Camera ha anche ricevuto in regalo un corno rosso scaccia guai.

Questo il suo commento su Facebook:

“Napoli è i suoi artigiani, i suoi commercianti, le sue eccellenze. Per questo ho voluto inaugurare questo pomeriggio la fiera di San Gregorio Armeno, conosciuta nel mondo per l’arte del presepe, che si tiene da oltre cento anni.

Essere qui a pochi giorni da una importante operazione dei carabinieri che hanno colpito il racket della camorra proprio in queste strade ha un valore in più: la forza e il coraggio di questa città le permettono di essere libera e di difendere sempre la propria libertà”.

Le botteghe artigianali di arte presepiale già sono pronte al Natale e diffondono via social le loro vetrine. Questa è la bottega di Giuseppe e Marco Ferrigno. Con Angeli e le famose statuine che riprendono i personaggi famosi: dai calciatori ai politici.

Stessa passione e cura nei dettagli utilizzata da Gennaro Di Virgilio.

Tra i vicoli di San Gregorio Armeno è possibile trovare anche i cornetti portafortuna in terracotta dei fratelli Capuano.

E da Gambardella arriva anche il black friday: dal 14 al 17 novembre spedizione gratuita su ordini a partire da 150 euro.

In attesa di conoscere le novità di questa edizione che lo scorso anno presentò il ‘PresAlbero’.