Campania New Steel, training formativo sul decision-making organizzato da Butterfly

Si terrà il prossimo 06 Febbraio alle ore 16,00 nella sala Olivetti dell’Incubatore Campania New Steel a Città della Scienza, il Training introduttivo al decision making, dal titolo “GOOD CHOICES vs BAD CHOICES”.

I processi decisionali rappresentano, infatti, la chiave critica di successo di qualsiasi organizzazione: secondo l’Harvard Business Review, infatti, oltre il 95% delle prestazioni di un’impresa dipende proprio dal metodo con cui vengono affrontate le decisioni. Ed il Decision making è stato riconosciuto come competenza chiave per la IV rivoluzione industriale dal World Economic Forum.

Nel corso del training si discuterà dell’importanza critica del #decisionmaking in ambito aziendale, e degli strumenti operativi a disposizione di aziende e professionisti per minimizzare i rischi, ridurre i costi e prendere decisioni in qualità.

Il training sarà a cura dell’Ing. Enzo Troncone, CEO di Butterfly, startup con l’obiettivo di migliorare, semplificare e ridurre i costi dei processi decisionali, combinando behavioral science e machine learning, con sede operativa presso il SellaLab di Salerno.

Ne corso del 2019, Butterfly ha partecipato agli eventi SMAU in Italia e all’estero tra le startup scelte per rappresentare la Regione Campania, è stata scelta per la partecipazione al WEB SUMMIT di LISBONA, è stata premiata dall’Incubatore Campania New Steel nel corso del Premio Marzotto e ha inoltre ricevuto un premio da Digital Magics durante la competizione Best Practices per l’innovazione organizzata da Confindustria Salerno.

L’evento è gratuito ed, ai partecipanti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.