Ai tempi del Coronavirus, fare un brindisi a qualche notizia positiva o durante le festività non è possibile, ma si trova sempre un modo per farlo. E’ quello che hanno fatto questi cittadini napoletani che vivono in Basilicata. Il video registrato mostra delle persone affacciate al balcone che hanno legato un bicchiere di champagne a delle canne di bambù.

Dal balcone hanno allungato le canne e hanno brindato alle festività, rispettando tutte le norme di sicurezza che impone l’emergenza Coronavirus: stare a casa e rispettare la distanza di sicurezza. Da questi cittadini è stato fatto nel modo giusto e il loro video è diventato virale.

Non solo in Italia, ma anche in America, dove hanno apprezzato il loro spirito di fare festa in un modo diverso dal solito, rispettando alla lettera tutto ciò che viene imposto dal Governo italiano. Un video che resterà nella storia per ricordare questo periodo di quarantena che tutto il mondo sta vivendo.