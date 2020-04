De Luca “star” in Spagna: “Carismatico e ironico, è il baluardo del lockdown”

“Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania (Napoli) è diventato nelle ultime settimane l’orgogliosa voce del sud“, così El Pais in un articolo esalta l’operato del presidente campano.

“Presidente da giugno 2015, – continua il quotidiano spagnolo – è stato sindaco di Salerno per quattro mandati. Carismatico, con retorica esagerata ed estremamente ironica, è stato uno dei baluardi della chiusura del Paese; era furiosamente contrario all’idea lombarda di aprirsi davanti agli altri“.

“In effetti, – prosegue – questo fine settimana il suo governo ha chiuso una città chiamata Saviano, dove si è tenuto un funerale di massa per impedire che diventasse un nuovo obiettivo“.

“Il Governatore della Campania (regione di Napoli) – continua El Pais – ha avvertito che non consentiranno ai loro cittadini di entrare e nell’esecutivo affilano i loro coltelli per passare i conti con l’aggressiva retorica settentrionale. Il divario tra nord e sud, la famosa Italia a due velocità, si allarga ogni giorno quando i dati sulle infezioni vengono pubblicati alle sei del pomeriggio. Succede in senso antiorario nella storia, il virus ha ribaltato la situazione. Lunedì ci sono stati 60 nuovi casi nel Lazio, 45 in Campania, tre in Calabria“.