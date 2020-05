In questo difficile momento di crisi economica a causa del coronavirus, l’Enel cerca personale per alcune posizioni in Campania, nella città di Napoli, in Veneto a Mestre e in Lombardia (Milano). L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Assessorato ai Giovani, patrimonio e lavori pubblici del capoluogo partenopeo.

Questi i dettagli:

ENEL, multinazionale leader nel settore energetico, ha annunciato assunzioni per 500 unità.

Le figure ricercate sono:

☑️ Digital application developers, per le sedi di Mestre e Napoli

☑️ Salesforce Solution Architect

☑️ Marketing integrator

☑️ Solution engineer e-industries

☑️ Intervent specialist, per varie sedi del territorio italiano

Per inviare la tua candidatura, registrati collegandoti alla piattaforma dedicata ed invia il tuo curriculum vitae a questo link.

Nel dettaglio la figura di Digital Application Developers, come si legge sul sito Enel, deve avere diverse competenze tra cui la conoscenza fluente dell’inglese, motivo per cui le caratteristiche richieste sono scritte in inglese. Possono candidarsi chi ha un diploma in Computer Engineering, Electronics/Degree in Computer Science o equivalente. Il contratto è a tempo indeterminato.

Technical skills:

Programming languages: JavaScript, Java, full stack JavaScript application development (MEAN = MongoDB, Express, Node.js, AngularJS …)

HTML5 / CSS. Bootstrap. Knowledge of application development in responsive web and development browsers environments as: iOS or Android or Win 10

Knowledge of data base concepts

Knowledge of Agile methodologies (e.g .: Scrum, Kanban, SAFe, Less)

Knowledge of Sap IS-U HANA, BW HANA e Sap Cloud Platform

Knowledge of Salesforce, Tibco

Soft skills:

Team working capability

Problem solving

Analysis and Planning Capability

Interpersonal skills

Proactivity

Lateral and Innovative Thinking

Sul sito del’Enel sono diversi gli annunci di ricerca del personale anche per posizioni aperte non solo a Napoli ma in tutta Italia.