Anna Maria è scomparsa da 6 giorni, nessuna sua notizia: ricerche anche in Campania

Sono giorni di apprensione a Carini, in Sicilia, a causa della scomparsa di una giovane ragazza di 18 anni. Si tratta di Anna Maria Sandy Grasso che si era da poco trasferita nel comune palermitano insieme a sua madre, Tiziana Annaloro. Non si hanno notizie di Anna Maria dal 23 luglio, quando si sono perse le sue tracce e la ragazza non ha fatto più rientro a casa.

La mamma ha lanciato anche un appello su Facebook con le foto della ragazza e il numero da contattare nel caso in cui venisse avvistata. La ragazza è alta un metro e settanta, ha gli occhi neri e i capelli biondi. Il giorno della scomparsa indossava una salopette di jeans e delle scarpe da tennis.

Ricerche estese anche in Campania perché la ragazza scomparsa di Carini è fidanzata con un ragazzo di Afragola ed ha abitato per molto tempo a Sant’Arpino. Chiunque dovesse avvistarla è pregato di contattare le forze dell’ordine e può inoltre contattare la madre, Tiziana Annaloro, al numero 3510137605.