Il bollettino nazionale di oggi, 21 agosto 2020, conta 947 nuovi casi. Rispetto a ieri (+845), si assiste ad un ulteriore incremento, toccando quasi quota mille. Ciò stando ai dati riportati dal Ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia.

In testa, nuovamente la Lombardia con 174 nuovi casi, seguita dal Lazio (+137) e il Veneto (+116). Peggiora ancora la situazione in Campania con 68 nuovi casi, contro i 53 di ieri.

Il numero di decessi sale a 35.427, +9 nelle ultime 24 ore, così come il numero di ospedalizzati. Sono 919 i ricoverati con sintomi (+36) e 69 quelli in terapia intensiva (+1). In compenso, continua ad aumentare anche il numero di guariti, attestandosi a 204.960 (+274). In isolamento domiciliare si trovano 15.690 persone, ben 627 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 16.678. Dall’inizio della pandemia, stando ai dati riportati dal bollettino nazionale del 21 agosto, i casi totali registrati in Italia sono 257.065.

