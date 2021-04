Covid Italia – il bollettino di oggi 8 aprile 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 8 aprile 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sonoa fronte di 362.162 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 4,7%, in leggero aumento rispetto a ieri quando si attestava al 4,03%.

La Lombardia (+2.537) continua ad essere la regione con più casi covid anche oggi. Seguono la Puglia (+1.974), la Campania (+1.933) e Piemonte (+1.661). Superano i mille casi anche Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Sicilia.

Covid Italia – il bollettino di ieri

Il numero di decessi sale a 112.861, +487 nelle ultime 24 ore. Sono 28.851 i ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.663, con 259 ingressi giornalieri. Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.060.411, +20.229 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano 511.816 persone. Il numero di attualmente positivi è in calo raggiungendo i 544.330 (-3.507).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, giovedì 8 aprile 2021, hanno contratto il coronavirus 3.717.602 persone in Italia.