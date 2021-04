Un vero e proprio dramma è avvenuto alle porte di Benevento , dove oggi pomeriggio. A riportare la notizia è Ottopagine.

L’uomo è rimasto ucciso dalle ruote del grosso mezzo, e il tutto è avvenuto all’interno del parcheggio di un’area di servizio lungo la Statale 372 nei pressi dello svincolo per Campobasso. Al momento sappiamo che il tir in questione era partito dalla Grecia ed era diretto in Liguria per trasportare il carico. Non è chiaro, tuttavia, se l’uomo travolto dal tir a Benevento avesse viaggiato sotto il mezzo pesante o intendesse salirvi in quel momento.

Vano l’arrivo dei soccorsi: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, ai quali sono state affidate le indagini. Sul luogo della tragedia è arrivata inoltre la polizia stradale.

I carabinieri ora dovranno esaminare l’itinerario del mezzo e ricostruirlo interamente tramite le matte satellitari che e il cronotachigrafo digitale, oltre che esaminando eventuali immagini delle telecamere nell’area di servizio. Al termine dei rilievi il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento per le successive analisi medico-legali, mentre il tir è stato sequestrato.