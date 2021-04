Covid Italia: il bollettino del 20 aprile 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 20 aprile 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 12.074 i nuovi positivi a fronte di 294.045 tamponi effettuati. Ladi nuovo in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 3,85%.

In testa la Campania con 1.750 nuovi contagi. Seguono Lombardia (+1.670), Puglia (+1.180) e Sicilia (+1.148).

Il numero di decessi sale a 117.633, +390 nelle ultime 24 ore. Sono 23.255 i ricoverati con sintomi, -393 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 3.151, con un decremento di 160 unità, e 182 gli ingressi giornalieri.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.290.715, +22.453 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano 456.309 persone. Il numero di attualmente positivi è ancora in diminuzione raggiungendo i 482.715 casi (-10.774).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 20 aprile 2021, hanno contratto il coronavirus 3.891.063 persone in Italia. In generale, rispetto a ieri, torna a salire il tasso di positività, seppur lievemente. Quasi stabile il numero di decessi mentre si registra un ulteriore incremento nel numero dei guariti che superano i 22.000 (ieri erano +19.669). Ancora in calo il numero dei ricoveri sia in degenza che in terapia intensiva.