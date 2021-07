Covid Italia, il bollettino di oggi 1 luglio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 882 i nuovi positivi a fronte di 188.474 tamponi effettuati (ieri 776 su 185 mila circa). La percentuale di positivi è dello 0,5%, in lieve aumento rispetto a ieri quando si attestava allo 0,41%. 21 i decessi (ieri 24).

Covid Italia: il bollettino del 1 luglio 2021

In testa la Sicilia con 137 nuovi contagi, tallonata dalla Lombardia con 136 casi. Poi la Campania con 107. Tutte le altre Regioni sono sotto i 100 casi. 5 le Regioni con zero persone ricoverate in terapia intensiva.

Per la prima volta da fine settembre 2020, il numero di attualmente positivi scende sotto i 50 mila casi (49.358, in calo di 1.083 nelle ultime 24 ore), numeri nettamente inferiori al picco che ha raggiunto 802 mila malati attivi. In calo di 18 unità le terapie intensive (7 gli ingressi giornalieri, 229 in tutto), -61 invece i ricoveri ordinari (1.532 in totale). Con i 21 di oggi, i decessi raggiungono la cifra di 127.587 da inizio pandemia mentre i dimessi ed i guariti sono 4.083.843 (+1.941 rispetto a ieri).