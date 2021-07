Anche Can Yaman, il celebre attore turco, ha scelto di trascorrere una parte delle sue vacanze in Campania, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, godendo delle bellezze della nostra costiera.

Can Yaman in Campania: fan in delirio a Castellammare di Stabia

Dopo la tappa in Puglia lo stesso attore aveva sfidato i fan postando una storia su Instagram in cui proprio a loro chiedeva quale sarebbe stata la sua prossima destinazione. Tanta è stata la gioia, mista all’incredulità, di coloro che di lì a poco sono riusciti ad incontrarlo per le strade del centro stabiese e presso l’hotel Miramare nel bel mezzo di un party.

L’attore si è intrattenuto con i fan, firmando autografi e scattando foto con loro. Al suo ingresso in hotel è stato accolto tra gli applausi e la stessa calorosa ospitalità gli è stata dimostrata per le vie di Castellammare. Can, colpito dalla bellezza del luogo, poco fa ha pubblicato sui social un video in cui mostra il paesaggio.

Il suo nome si aggiunge, dunque, all’elenco delle diverse celebrità che hanno deciso di visitare il nostro Paese durante le vacanze. Tra queste il celebre cantautore britannico Sting che ha scelto la Costiera Amalfitana per il suo soggiorno estivo ed ha deliziato cittadini e turisti cantanto ‘Englishman in New York’ accompagnato dal suono del mandolino.