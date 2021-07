VIDEO/ Sting regala spettacolo a Positano: canta accompagnato dal mandolino

Sting, cantautore britannico dal successo internazionale, ha scelto la Campania come meta per le sue vacanze estive, prediligendo le località di Positano, Amalfi e Capri.

Sting sceglie la Campania per le vacanze: soggiorno a Positano

Diverse sono le celebrità che, soprattutto durante il periodo estivo, prediligono le coste e le isole campane per godere della bellezza paesaggistica e culturale della nostra Regione. Quest’anno è stata la volta di Sting, da sempre innamorato dell’Italia, che ha deciso di concedersi un soggiorno in Costiera Amalfitana.

Incantato da Li Galli, arcipelago appartenente al Comune di Positano, si è intrattenuto con alcuni musicisti del posto che, a suon di chitarra e mandolino, hanno accompagnato la sua esibizione. Il celebre cantautore, infatti, ha intonato insieme a loro ‘Englishman in New York’, uno dei suoi brani più amati, tra la gioia dei presenti che hanno potuto assistere ad un piccolo spettacolo dal vivo.

Dunque, la Campania, ancora una volta, si conferma come meta privilegiata per le vacanze, accogliendo turisti provenienti da tutto il mondo e celebrità di calibro mondiale. Le sue bellezze sono decantate dai media internazionali, come il ‘The Guardian’ che, proprio a proposito di Positano, aveva omaggiato la magnificenza dei sentieri della Costiera Amalfitana.