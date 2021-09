Covid in Campania, il bollettino di oggi 1 settembre 2021 – Consueto appuntamento con il bollettino della Regione Campania, che comunica i dati relativi all’emergenza coronavirus sul territorio nelle ultime 24 ore. Oggi i positivi sono 491 (ieri 471) a fronte di 19.386 tamponi effettuati (ieri erano 20.996).

Il tasso di positività è del 2,53%, in leggero aumento rispetto a ieri quando si attestava al 2,25%. Nell’aggiornamento di oggi si contano 11 decessi, di cui 6 avvenuti in precedenza ma registrati ieri (ieri ne erano stati 12). Diminuiscono i ricoveri in ospedale, con i pazienti in terapia intensiva che calano di una unità e 6 posti occupati in meno nei reparti di degenza ordinaria.

Covid in Campania: il bollettino di oggi 1 settembre

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 491

Test: 19.386

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 373 (-6)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

