Meteo, l’estate sta finendo: in arrivo i primi temporali autunnali sul sud Italia

“L’estate sta finendo e un anno se ne va” – cantavano i Righeira nel 1985. Le scuole stanno iniziando, le ferie sono finite e l’estate sta piano piano lasciando spazio all’autunno. Anche a livello di previsioni meteo, pare che l’estate voglia mollare la presa e andare in vacanza.

Meteo – settembre piovoso

Nei prossimi giorni l’azione negativa di un doppio vortice di bassa pressione manterrà condizioni atmosferiche molto instabili su parecchie regioni d’Italia, dove potranno verificarsi improvvisi temporali localmente di forte intensità accompagnati anche da possibile grandine.

Come riferiscono gli esperti di “IlMeteo.it“, ad essere colpite saranno soprattutto le regioni del nord Italia e alcune del meridione. Già dalla giornata di sabato 11 ci aspettiamo le prime forti precipitazioni, anche sotto forma temporalesca, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Domenica 12 inizialmente avremo ancora un po’ di instabilità su Sicilia orientale e Calabria, poi, stando agli ultimissimi aggiornamenti, il tempo è previsto in peggioramento al Nord a causa dell’afflusso di aria più fresca e instabile in quota, in grado di provocare forti temporali specie sulle zone montuose. Sul resto dell’Italia, pare confermarsi una maggiore stabilità atmosferica.

Per ora dunque pare che la Campania non debba essere investita da questo vortice di maltempo – dopo le varie allerta meteo di questo weekend – ma, le prime avvisaglie autunnali di questo weekend faranno da apripista a un più intenso ed organizzato fronte perturbato che irromperà verosimilmente sul nostro Paese nel corso della prossima settimana.