Covid Italia, il bollettino del 23 settembre 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 4.061 i nuovi positivi a fronte di 321.554 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è dell’1,26%, in lieve calo rispetto a ieri quando si attestava all’1,35%.

In testa torna la Sicilia con 647 nuovi casi. Seguono il Veneto con 445 e la Lombardia con 443 positività giornaliere. La Campania oggi registra 419 positività.

Il numero di decessi sale a 130.551, +63 nelle ultime 24 ore. Sono 3.650 i ricoverati con sintomi (-146). I pazienti in terapia intensiva sono 505 (-8), con 40 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 100.928 persone.

Il numero di dimessi e guariti sale a 4.414.272, +5.466 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi continuano a diminuire raggiungendo i 105.083 casi (-1.476). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 23 settembre 2021, hanno contratto il coronavirus 4.649.906 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, diminuisce leggermente il tasso di positività ma aumenta il numero di contagi (ieri erano +3.970, oggi +4.061) seppur a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati. Il numero di pazienti ricoverati, sia in area medica che in terapia intensiva, continua a diminuire. Resta stabile il dato relativo ai decessi giornalieri.