Variante Omicron in Campania, positivo vaccinato con due dosi. Isolate altre 5 persone

È vaccinato con due dosi l’uomo, residente in Campania, risultato positivo alla variante Omicron dopo il rientro dal Mozambico. Si tratta di un professionista che lavora per una società internazionale; la variante è stata sequenziata dall’ospedale Sacco di Milano.

Era vaccinato con due dosi

Secondo quanto riferito da Ansa sarebbe vaccinato con due dosi; era affetto da sintomi lievi. Ricordiamo che, ad ogni modo, l’immunizzazione non evita il contagio e la positivizzazione ma il decorso negativo della malattia. Insieme all’uomo sono state poste in isolamento altre cinque persone del suo nucleo familiare, anche essere positive al Sars-Cov-2. Non avrebbe avuto altri contatti una volta rientrato in Italia. Il nostro Paese e il quarto dopo Belgio, Germania ed Inghilterra a riscontrare la variante Omicron, che comincia in tal modo a infiltrarsi seriamente in Europa.

Variante Omicron in Campania: la dichiarazione di De Luca

“In relazione alla vicenda del nostro concittadino tornato da paesi africani – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – e tenuto conto delle notizie di questi giorni relativi alla variante “omicron”, sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza. Anche questo episodio ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall’uso della mascherina che in Campania – è giusto ricordarlo – è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è garantito il distanziamento. Si ribadisce inoltre la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, anche sanzionatorio, nei confronti di chi non ottempera all’osservanza dell’ordinanza della Regione”.