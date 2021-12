Un fulmine è caduto l’altra notte, verso le 23:30 circa, a Pianura. Ha tranciato un albero dividendolo in due parti e provocando un incendio. A raccontarlo è Kristian Baiano.

Fulmine a Pianura, paura tra i residenti

C’è stata tanta paura tra i residenti soprattutto per il boato fortissimo, “surreale” (come lo definisce l’autore delle foto, ndr), che ha preceduto il fulmine. E’ il risultato del temporale fortissimo che si è abbattuto nella zona occidentale di Napoli e che sta mettendo in ginocchio tutta la regione.

“Immediatamente dopo la caduta di questo imponente fulmine, c’è stato un blackout durato qualche minuto e devo dire che anche la mia vista è rimasta offuscata per qualche secondo! Il successivo tuono neanche a dirlo…“, racconta Kristian.

Allerta meteo in Campania prorogata

Intanto continua il maltempo sulla Campania. Per la giornata di oggi la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo fino alle 16 di oggi, sabato 11 dicembre, su tutta la Campania. Si prevedono ancora temporali, anche intensi. Venti temporaneamente forti dai quadranti occidentali soprattutto tra stasera e domani mattina con locali raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.​ ​Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. Particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni.