Covid Campania, il bollettino del 7 febbraio 2022 – L’Unità di Crisi della Regione Campania, come di consueto, ha trasmesso il bollettino covid relativo alla giornata di oggi. Sono 4.041 i positivi del giorno (ieri +7.955) su 36.763 tamponi effettuati (ieri erano 66.959).

Il tasso di positività è del 10,99% in lieve calo rispetto a ieri quando si attestava all’11,88%. I decessi sono 47, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri (ieri erano 9 in totale). Si registra un lieve aumento dei ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.041 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 3.047

Positivi al molecolare: 994

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 36.763

di cui:

Antigenici: 24.666

Molecolari: 12.097

Deceduti: 26 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 80 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.351 (+7)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano dei contagi, comunica che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online.