VIDEO/ Festa della donna finisce in rissa: urla, spintoni e lanci di bottiglie

A Villaricca, una festa organizzata all’interno di un ristorante in occasione della giornata delle donne è sfociata in una rissa violenta. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da dimenticare, tra urla e lanci di bottiglie. Il video, divenuto virale sui social, è stato diffuso da alcuni utenti su Tik Tok e condiviso dal consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Villaricca, festa al ristorante finisce in rissa

Dalla sequenza video che circola sul web si sentono urla e schiamazzi, persone in lacrime tra lanci di bottiglie e spintoni. Si vede, inoltre, una donna distesa a terra, probabilmente colta da un malore. Qualcuno chiama i carabinieri mettendoli al corrente della situazione ormai degenerata sul posto.

Non si conoscono ancora i motivi scatenanti della rissa che avrebbe coinvolto sia donne che uomini durante la cena. L’evento sarebbe partito nel migliore dei modi ma verso la fine, durante la notte, il divertimento avrebbe poi lasciato spazio alla violenza, oltre che alla paura.

I primi ad intervenire per calmare gli animi sono stati gli addetti alla sicurezza, seguiti dall’intervento dei carabinieri della stazione di Villaricca. Un episodio che ha indignato non solo alcuni dei presenti, intenzionati a trascorrere una serata spensierata, ma anche gli utenti del web sconcertati dall’accaduto.