Leader nel settore dei macchinari per l’edilizia e l’industria, l’azienda Giuliano Group, nata a Casoria e divenuta in breve tempo punto di riferimento per l’intero Centro-Sud, continua a perfezionare i servizi di noleggio e vendita offerti, mettendo a disposizione dei clienti una flotta di attrezzature e macchinari completamente rinnovata.

Un successo che trae le sue origini verso la fine degli anni Settanta quando, dall’esperienza professionale di Salvatore, nasce l’officina di Casoria, specializzata nella riparazione di motocompressori. In breve tempo, affiancato dai figli, Salvatore aggiunge ai servizi di assistenza quelli di noleggio dei macchinari per l’edilizia espandendosi in tutta la provincia di Napoli per poi oltrepassare i confini regionali. Ad oggi, oltre al polo partenopeo, il Gruppo Giuliano conta diverse sedi in Italia (Roma, Milano, Torino, Brescia) e due all’estero.

Dotata di un parco macchine in costante ampliamento, l’azienda è in grado di offrire le migliori soluzioni di noleggio alle piccole e medie imprese che operano nel settore dell’edilizia e della riqualificazione urbana, ma anche alle realtà operanti nel comparto industriale, dell’energia e dell’illuminazione. Attivo anche il servizio di vendita di macchinari nuovi o usati così da venire incontro alle esigenze specifiche del cliente.

Macchinari in perfetto stato, disponibilità immediata e assistenza dedicata 365 giorni all’anno sono i punti di forza del Gruppo. Un mix vincente che consente di massimizzare l’efficacia minimizzando i costi aziendali. In più, attraverso la soluzione digitale easyNoleggio, attiva in Lazio e Campania, è possibile prenotare le attrezzature direttamente dal proprio smartphone in pochi e semplici passaggi.

Le tipologie di macchinari Giuliano Group

La sezione dedicata ai macchinari ad aria compressa, in prevalenza a marchio Atlas Copco, conta una vasta gamma di elettrocompressori e motocompressori: tutte strumentazioni capaci di coniugare alla tutela dell’ambiente un ridotto consumo di carburante.

L’azienda dispone di attrezzature dedicate per garantire il completamento dei lavori anche in caso di scarsa illuminazione o in cantieri che richiedono un maggior apporto di energia. Tra queste spiccano le torri faro e i gruppi elettrogeni in diverse dimensioni e varianti capaci di assecondare ogni tipo di esigenza.

Molteplici i macchinari da movimento terra pensati per il comparto dell’edilizia: demolitori idraulici, mini e midi escavatori, pale gommate, mini pale cingolate e gommate si attestano come validi alleati per sopperire alle problematiche causate da spazi ridotti e terreni poco favorevoli.

Con Giuliano Group diventa possibile raggiungere anche le altezze più complicate grazie alla disponibilità di piattaforme elevatrici aeree e semoventi, nelle tipologie pantografo e articolare, in grado di superare i 30 metri. Non manca una grande varietà di piccole attrezzature utili anche per opere di ristrutturazione, agricole e professionali di vario genere: dai martelli pneumatici e perforatori alle saldatrici passando per abbattitori, moto pompe, idropulitrici e macchine per iniezione di cemento.

Non mancano sollevatori telescopici, con braccio fisso o rotativo, in grado di portare a termine con sicurezza il sollevamento e il posizionamento di carichi pesanti, anche in condizioni ambientali difficili. Infine il Gruppo mette a disposizione dei clienti una vasta gamma di serbatoi in polietilene e lamiera da utilizzare, oltre che per gasolio e carburanti, per riserve idriche o trasporto e stoccaggio di liquidi.

E’ possibile mettersi in contatto con l’azienda, e richiedere un preventivo, tramite la compilazione del form presente sul sito web o attraverso i numeri telefonici (anche tramite whatsapp) elencati nella sezione ‘Contatti’. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità basta fare riferimento ai canali Facebook e Linkedin. La filiale di Napoli si trova in via Salvator Rosa, 6 (Casoria).