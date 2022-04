Barbera, il caffè più amato del Sud all’Expo del dolce: tra gusto e sostenibilità

Si è conclusa il 16 marzo, a Rimini, la 43esima edizione del ‘Sigep – The Dolce World Expo’ che ha visto la partecipazione di Caffè Barbera. L’azienda, eccellenza del Sud Italia, nel corso del celebre Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, ha presentato la nuova estensione della categoria monoporzionati con le cialde biodegradabili e le capsule compostabili compatibili con le macchine Nespresso.

Al Sigep l’eccellenza del Caffè Barbera

Dopo la scorsa edizione, in versione digital a causa della pandemia, la celebre fiera del dolce è tornata ad ospitare dal vivo centinaia di imprese per l’esposizione delle nuove proposte del settore, dalla gelateria artigianale alla pasticceria passando per la torrefazione del caffè.

Tra le affermate aziende che hanno preso parte alla manifestazione non è mancato lo stand dedicato ai prodotti Barbera, il brand che, dal 1870, ha dato vita al caffè più amato del Mezzogiorno fino ad imporsi come leader di settore anche oltre i confini nazionali.

Nel corso dell’esposizione l’azienda ha avuto modo di presentare la sua offerta rinnovata attraverso un ampliamento della gamma dei monoporzionati che affianca al gusto inconfondibile del caffè Barbera la tutela dell’ambiente. Un connubio perfetto che punta a soddisfare i gusti della clientela assecondando le crescenti esigenze di sostenibilità.

Frutto di una selezione delle migliori piantagioni, le cialde Aromagic rappresentano la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare alla bontà del caffè potendo contare, allo stesso tempo, su un prodotto 100% biodegradabile. Racchiuse in bustine di cellulosa ecologica, oltre a regalare una vera e propria esperienza di gusto, le cialde Barbera sono pensate per essere facilmente smaltite nell’organico.

Sulla stessa scia le capsule Aromagic in grado di offrire la vera essenza del caffè napoletano proponendo diverse miscele: da quella classica alle varianti dal sapore più dolce o forte, a seconda dei gusti del consumatore. Sono compatibili con il sistema Nespresso e gli altri modelli di macchine più diffuse sul mercato. Anche in questo caso il prodotto assicura il 100% della compostabilità attraverso l’utilizzo di filtri biodegradabili in grado di garantire un rapido smaltimento.

Con oltre 150 anni di esperienza alle spalle, la varietà di prodotti Barbera, dalle miscele alle macchine fino alle attrezzature dedicate ai bar, continua ad imporsi come punto di riferimento per gli amanti del caffè regalando, con ogni singola tazzina, il sapore dell’autentico espresso italiano.

RIEPILOGO INFO CAFFÉ BARBERA

Indirizzo: Via Larga – Zona Industriale, 81038, Trentola Ducenta (CE);

Shop online: Caffè Barbera shop;

Sito corporate e social: sito web; Facebook.