COVID CAMPANIA/ Aumentano tasso di positivi e ricoveri in TI: bollettino 15 aprile 2022

Napoli – L’Unità di crisi della Regione Campania ha trasmesso il bollettino sulla situazione covid relativo alla giornata di oggi, venerdì 15 aprile 2022. Sono 6.679 i positivi del giorno a fronte di 35.621 tamponi effettuati per un tasso di positività del 18,75%, in leggera diminuzione rispetto al 17,87% di ieri. I deceduti sono 6, di cui 5 nelle ultime 48 ore e 1 morti in precedenza ma registrati ieri. I posti in terapia intensiva occupati sono 36, sei in più rispetto a ieri, ed aumentano ma di una sola unità quelli occupati in degenza ordinaria: 699 rispetto ai 698 di ieri.

Covid Campania, il bollettino di oggi 15 aprile 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 6.679

di cui:

Positivi all’antigenico: 5.926

Positivi al molecolare: 753

Test: 35.621

di cui:

Antigenici: 27.399

Molecolari: 8.222

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 36 (+6)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 699 (+1)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sull’apposita pagina del sito internet della Regione Campania.