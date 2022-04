Spettacolo nel cielo, un rarissimo allineamento di 4 pianeti: come osservarlo

Un evento tanto raro quanto spettacolare quello che sarà possibile vedere nel cielo, anche ad occhio nudo. I pianeti Giove, Marte, Saturno e Venere saranno infatti perfettamente allineati domani, mercoledì 20 aprile 2020, all’alba. Sabato 23 ai quattro pianeti si aggiungerà la Luna per uno spettacolo ancora più suggestivo.

Allineamento di 4 pianeti: come osservarlo

Sul sito di Stellarium è possibile vedere in anteprima l’allineamento dei pianeti, che saranno sulla stessa linea a partire dalle ore 5.10 del mattino. Si tratta ovviamente di un effetto prospettico per l’osservatore che guarda il cielo dal pianeta Terra secondo soltanto due dimensioni (altezza e larghezza), poiché i pianeti non sono realmente così vicini tra loro: “schiacciando” la prospettiva senza la dimensione della profondità appaiono così perfettamente allineati.

Riconoscere i quattro diversi pianeti è abbastanza semplice anche per chi non ha dimestichezza con l’astronomia: Venere e Giove sono molto luminosi, rispettivamente il terzo ed il quarto oggetto più luminoso della volta celeste. Marte è rossastro, Saturno tende al giallo. Il loro ordine sarà il seguente: Giove, Venere, Marte e Saturno. Riconoscere la Luna, sabato, sarà estremamente semplice. Come dicevamo, lo spettacolo del cielo sarà riconoscibile ad occhio nudo ma se possibile consigliamo di munirsi di binocolo o, meglio ancora, di telescopio.