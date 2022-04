Hikaru Kumakura, in arte DiCoprio, celebre influencer giapponese e tifoso del Napoli, ha ritrovato la sua telecamera, persa allo stadio Maradona durante l’ultimo match, e ha voluto ringraziare pubblicamente il popolo partenopeo attraverso un video.

DiCoprio, il giapponese innamorato di Napoli ritrova la telecamera e ringrazia

Aveva consegnato la telecamera ai due steward all’ingresso dello stadio, non potendo introdurla all’interno, ma all’uscita non era riuscito a ritrovarla. Di qui la denuncia lanciata attraverso il suo canale Youtube: “Mi spiace di aver perso tutti i video che avevo girato. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa e mi può far sapere gliene sarei molto grato, anche se domani dovrò partire. Il 99% dei napoletani è gentile, purtroppo a me sono capitati due str…”

Poche ore dopo la SSC Napoli, tramite nota, ha comunicato: “Grazie all’efficiente e rapida azione investigativa della Questura di Napoli, è stato possibile rinvenire la telecamera. Mentre scriviamo , Mr Di Coprio si sta recando presso il Commissariato di Fuorigrotta per tornare in possesso della sua telecamera”.

Di qui la gioia dell’influencer che, una volta recuperata la telecamera, ha manifestato pubblicamente la sua riconoscenza: “Ho ricevuto finalmente la mia telecamera. Vorrei ringraziare voi napoletani, avete fatto tante cose per me, mi avete aiutato, mi avete dedicato anche una raccolta fondi. Siete veramente gentilissimi, avete un cuore grande”.

Ha, poi, spiegato cosa è successo realmente: “Ieri sera, verso le 22:00, mi sono recato dalla Polizia per riavere la telecamera. Ho incontrato un ragazzo giovane che aveva restituito la mia borsa. Era molto stanco e mi ha chiesto scusa tante volte. Lui ha sbagliato però io penso che ci sono ragazzi come lui anche in Giappone, in America, in Europa. Non è colpa della città di Napoli né della squadra o del popolo”.

“Non è un problema di Napoli. I napoletani sono molto gentili, mi hanno fatto veramente tante cose, hanno speso anche dei soldi per me. Mi hanno mandato tanti messaggi di scuse a nome di tutta Napoli. Non dite scusa né che è colpa di Napoli, io non la penso così. I napoletani sono gentilissimi con me, io amo tantissimo Napoli. Ho fatto 60 ore di viaggio tra andata e ritorno dal Giappone per venirci. Tra poco torno a casa ma è stato un viaggio meraviglioso. Grazie ancora, ci rivediamo assolutamente presto. Forza Napoli sempre”.