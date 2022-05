Covid Campania, il bollettino del 4 maggio 2022 – L’Unità di Crisi della Regione Campania, come di consueto, ha trasmesso il bollettino covid relativo alla giornata di oggi. Sono 5.341 i nuovi positivi (ieri erano +7.577) a fronte di 3.463 tamponi effettuati (ieri +39.995).

Il tasso di positività è del 16,45%, in calo rispetto a ieri quando si attestava al 18,94%. Si registrano 8 decessi totali di cui 5 nelle ultime 4 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri (nell’ultimo aggiornamento erano 11 in totale). Se ieri si registrava un aumento di ricoveri oggi si rileva un calo di pazienti sia in terapia in tensiva che in area medica.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.341

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.734

Positivi al molecolare: 607

Test: 32.463

di cui:

Antigenici: 24.360

Molecolari: 8.103

Deceduti: 5 (*)

nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 713 (-9)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Oltre a rendere noto l’aggiornamento quotidiano della situazione epidemiologica, la Regione Campania comunica che i dati sulle vaccinazioni anti-covid effettuate sono disponibili collegandosi all’apposita sezione.