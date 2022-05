Chi è Gennaro Auletto: il napoletano tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi

Gennaro Auletto, modello di origini napoletane, è il nuovo naufrago de ‘L’isola dei famosi’: farà il suo ingresso nella puntata di stasera insieme ad altre tre new entry ovvero Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Luca Daffrè.

Gennaro Auletto: il modello di origini napoletane sbarca all’Isola dei Famosi

Gennaro ha 21 anni ed è cresciuto tra Napoli e Casablanca, essendo nato da madre marocchina e padre italiano. Tre anni fa ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda riuscendo a collaborare come modello con marchi di prestigio internazionale quali Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e tanti altri.

In una recente intervista rilasciata a Vogue Man Arabia, Auletta ha raccontato di essersi approcciato alla sua professione per puro caso grazie ad un talent scout che lo avrebbe adocchiato durante una vacanza a Capri: “E’ arrivato inaspettatamente come una sorpresa. Penso che il mix delle mie radici marocchine e italiane – anzi direi napoletane come ha detto una volta Sophia Loren – mi abbia aiutato molto a mantenere una mente aperta”.

Grande fan di Sophia Loren e amante delle sue radici, il modello ha annunciato la sua partecipazione alla trasmissione attraverso un post diffuso sui suoi canali social: “Sono pronto per questa nuova avventura. Grazie a tutti per il sostegno, soprattutto alla mia famiglia e ai miei amici. See you soon guys”.