Nuovo parcheggio di 3 piani nella Stazione di Napoli Centrale: orari, tariffe e sconti

Un nuovo parcheggio multipiano con 282 posti auto e 40 posti moto su tre livelli, nel cuore della città di Napoli. È la nuova struttura che si trova all’interno della stazione di Napoli Centrale a Piazza Garibaldi, gestito da Parkin’ Station cui si accede da due ingressi: da corso Meridionale e all’incrocio tra Piazza Garibaldi e via Bologna. La struttura, costruita in sei anni, sorge nell’area ex O.C.A.

Parcheggio multipiano di Napoli Centrale: orari e tariffe

Il nuovo parcheggio multipiano della stazione di Napoli Centrale è aperto tutti i giorni dalle 5 del mattino all’una di notte, ma è possibile lasciare l’auto o la moto anche durante le ore di chiusura.

I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti. La tariffa all’ora o frazione di ora per le auto è di 2 euro e 50, per le moto di 1 euro; la sosta per l’intera giornata per le auto è di 22 euro, per le moto di 8 euro. La tariffa notturna, valida dall’una di notte alle 5 del mattino è di 2 euro l’ora. Il costo per l’abbonamento mensile ordinario per le auto è di 150 euro, se invece si possiede anche un abbonamento ferroviario il prezzo scende a 120 euro.

Un parcheggio molto comodo sia per i visitatori che arrivano in città, che possono così lasciare il proprio mezzo in un luogo dove si può raggiungere agevolmente il centro storico a piedi ma anche con la metropolitana Linea 1, sia per i lavoratori che possono parcheggiare direttamente all’interno della stazione ferroviaria per poi prendere i mezzi pubblici.