Covid Campania, scendono sotto i 1000 i nuovi positivi: stabili i ricoveri in ospedale

Covid Campania 23 maggio 2022. Consueto appuntamento con il bollettino emesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania con i dati relativi ai contagi da coronavirus.

Oggi i nuovi positivi sono 968 (ieri 2.080), su 7.854 (ieri 17.540). I decessi sono 7 (ieri 1), di cui 3 registrati ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 31 (ieri 30), mentre in degenza ordinaria sono 457 (ieri 468). Il tasso di positività è del 12,32%, in leggero aumento rispetto ai ieri quando si attestava all’11,85%.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 968

di cui:

Positivi all’antigenico: 909

Positivi al molecolare: 59

Test: 7.854

di cui:

Antigenici: 6.144

Molecolari: 1.710

Deceduti e ricoverati

Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 457

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania

Il bollettino di ieri 22 maggio 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.080

di cui:

Positivi all’antigenico: 1.884

Positivi al molecolare: 196

Test: 17.540

di cui:

Antigenici: 12.879

Molecolari: 4.661

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 468

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.