Made in Sud, Insigne sul palco ma gli ascolti non decollano: l’edizione non convince

Nemmeno con l’attesa partecipazione di Lorenzo Insigne la trasmissione ‘Made in Sud’, andata in onda su Rai 2 nella serata di ieri, 23 maggio 2022, è riuscita a raggiungere il milione di telespettatori: in 817 mila hanno guardato lo show comico che, quest’anno, sembra non convincere il pubblico come le precedenti edizioni.

Made in Sud, ascolti del 23 maggio 2022

I programmi più visti della serata sono stati la fiction ‘Solo per Passione’, su Rai 1, con 3.285.000 telespettatori (pari al 18,3% di share) e ‘L’isola dei Famosi’, su Canale 5, con 2.380.000 spettatori (pari al 18,3%). Seguono Rete 4 con ‘Report’ (1.462.ooo telespettatori, 7,8% di share) e Italia 1 con ‘Fast & Furious 7’ (1.345.000 telespettatori, 7,7% di share).

Made in Sud, su Rai 2, è stato visto da 817.000 spettatori, contro gli 881.000 della scorsa puntata, pari al 5,4% di share (quasi stabile rispetto alla precedente puntata quando si attestava al 5,3%). Conduttori e comici hanno accolto sul palco Lorenzo Insigne dando inizio ad un esilarante show ma nemmeno la presenza del capitano azzurro, che a breve lascerà Napoli per trasferirsi a Toronto, sembra aver risollevato gli ascolti.

L’edizione di quest’anno si è rivelata turbolenta sin dagli esordi: oltre al calo dei telespettatori nelle ultime puntate il covid ha colpito prima Clementino poi Lorella Boccia e Maurizio Casagrande. I tre sono tornati insieme sul palco soltanto nelle ultime due puntate.