Decine di persone molto probabilmente non andranno in vacanza quest’anno, anche se hanno già prenotato e pagato. Si tratta dei clienti dell’agenzia di viaggi di Gragnano 7D Viaggi, che ha informato della situazione attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Buongiorno, la 7D Follow me comunica a tutti i propri affezionati clienti ciò che non avrebbe mai immaginato e voluto che accadesse. Purtroppo a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che hanno colpito la società e che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati. Si stanno già mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per riuscire a trovare la migliore soluzione al problema. La società porge le proprie più sentite scuse. 7D Follow me”.

Dopo la pubblicazione del post molti clienti hanno commentato lamentandosi, anche rivolgendo parole pesanti nei confronti dei gestori dell’agenzia. Successivamente la possibilità di commentare è stata disattivata. D’altra parte è più che comprensibile la rabbia delle persone, che hanno davanti a sé la prospettiva di aver perso del denaro, spesso somme ragguardevoli. Una vicenda che probabilmente non è finita qui e potrebbe avere strascichi giudiziari qualora venissero sporte denunce.