È stata sindaco di Napoli per ben 10 anni per poi lasciare il posto a Luigi de Magistris, ora Rosa Russo Iervolino ha deciso di visitare alcuni luoghi a lei cari nel capoluogo partenopeo. Una città che gli è sempre rimasta nel cuore e che l’ha vista nascere nel lontano 1936.

NAPOLI, LA IERVOLINO VISITA IL CIRCOLO ILVA DI BAGNOLI

La Parlamentare, ex Ministro per gli affari sociali, Ministro della pubblica istruzione e Ministro dell’interno, aveva espresso il desiderio di visitare Bagnoli e fare un giro al circolo Ilva tra gli operai che l’avevano votata. La Iervolino infatti da qualche anno si trova su una sedia a rotelle e lotta con una brutta artrosi ma la sua voglia di vedere il mare e salutare vecchi amici è stata più forte. Come riportato dalla pagina social del ‘Circolo Ilva di Bagnoli’:

“Giovedì scorso al nostro Circolo è venuta a trovarci una cara amica: Rosa Russo Iervolino! Il suo desiderio di vedere ancora una volta Bagnoli, il nostro Circolo, la realtà e il territorio a cui è stata sempre vicina e per cui, insieme a noi, ha sempre lottato. Grazie Rosa, ci hai regalato una grande emozione“.

L’ex sindaco nei giorni scorsi era stata ad Ottaviano, città dei suoi nonni, per un convegno.

GLI ANNI A NAPOLI

La Iervolino fu eletta sindaco di Napoli dal 13 maggio 2001 al primo giugno 2011. È stata la prima donna a ricoprire tale carica nel capoluogo partenopeo. Viene riconfermata sindaca nel 2006 al primo turno, con il 57% delle preferenze contro il candidato del centrodestra Franco Malvano, ex questore di Napoli.