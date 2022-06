Spettacolo nel cielo, arriva la Superluna delle Fragole: quando e come ammirarla

Questa sera, sollevando lo sguardo al cielo, sarà possibile assistere ad uno spettacolo unico: quello della Superluna delle Fragole. Si tratta della seconda Superluna del 2022 che raggiungerà il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Arriva la Superluna delle Fragole: quando e come ammirarla

Il fenomeno della Superluna si verifica quando la Luna è piena e si trova nel punto più vicino rispetto alla Terra così da apparire diversa ai nostri occhi. Questa sera sarà, infatti, possibile ammirare una Luna più grande e brillante del solito.

I nativi americani la indicavano con il nome di ‘Superluna delle fragole’ perché appariva proprio nel periodo in cui negli Stati Uniti ci si dedicava alla raccolta del frutto. In Europa viene chiamata anche ‘Luna delle Rose’, legando il suo nome al periodo in cui sbocciano i fiori.

Come spiegato dall’Unione Astrofili Italiani la Luna raggiungerà la fase di plenilunio alle 13:52 di oggi ma per ammirare lo spettacolo bisognerà attendere le 21:16. La Superluna brillerà nel cielo per tutta la notte fino alle 5:07 del mattino seguente. Sarà possibile scorgerla perfettamente ad occhio nudo semplicemente alzando gli occhi al cielo. Per l’occasione il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta streaming sul proprio sito a partire dalle 21:15.