Il Calendario delle Spose al Gold Tower Hotel: cibo gratis e 500 euro in regalo agli sposi

Torna il Calendario delle Spose in una location esclusiva come il Gold Tower Hotel, l’albergo extra lusso con il Centro Benessere più grande di Napoli, con i suoi ben 1000 metri quadri di spazio dedicato al relax ed alla cura della persona.

Domenica 26 giugno 2022 si terrà il secondo dei 15 appuntamenti previsti quest’anno. Il tema del Calendario delle Spose 2022, coordinato dall’art director Ylenia Iandiorio, è Alla Ricerca del tempo perduto, con atmosfere e scenografie storiche che percorrono l’intero progetto, e le protagoniste non sono modelle ma reali future spose.

Per le coppie di futuri sposi il Gold Tower Hotel ha riservato un’accoglienza con formula free food & drink con finger food, a seguito della quale ci sarà la sfilata diretta e coordinata da Maurizio Cirillo dell’Atelier Infinity by Rita Creazioni, che vestirà per l’occasione le modelle provenienti dal Calendario delle Studentesse: Valentina Iazzetta, Valentina Cinquegrana, Viviana Nicolosi, Vittoria Mucchetti, Sabrina Saiz, Chiara Aiello, Yulia Sliurachko, Aurora Fretta, Ilenya Pisanelli, Miriam Iavarone, Aurora Petrosino, Anita De Martino.

Inoltre, assoluta novità del 2022 ci sarà anche la sfilata atelier uomo con Arold & Arold con i modelli di Freestyle Agency. L’evento avrà inizio alle ore 19:00 per tutte le coppie di futuri sposi, che potranno così visionare gli espositori di settore, i quali riserveranno loro importanti promozioni per il Grande Giorno.

All’evento sarà anche possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2023. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze. I 15 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2022 sono riportati sul sito.