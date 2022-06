De Luca: “Oggi 5.407 positivi, avremo problemi. Rischi seri per i non vaccinati”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, ha affrontato il problema dell’aumento dei casi covid che potrebbe determinare problemi, soprattutto per i non vaccinati, verso fine estate.

De Luca: “Forte diffusione del covid, avremo problemi”

Queste le sue parole: “Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi, oggi sono 5.407. Erano 252 i ricoveri ordinari, oggi ne sono 342. Stessi numeri per le terapie intensive. In Italia si contavano 927 positivi in Italia mentre ieri erano 56 mila”.

“Vuol dire che c’è una presenza e una diffusione fortissima di covid, di minore gravità, evidentemente la campagna di vaccinazione produce i suoi risultati, ma è evidente che con questi numeri fra settembre e ottobre noi avremo dei problemi”.

“Il dato positivo è la minore gravità del contagio ma quando i numeri diventano così elevati il rischio di avere anche situazioni gravi è reale. A settembre dovremmo avere l’immissione sul mercato di un vaccino innovativo in grado di resistere meglio anche alle varianti, Omicron 5 e così via. Ma rimane un problema”.

“Io credo che si debba fare appello ai concittadini che non si sono vaccinati. Per chi ha fatto la doppia o terza dose magari si abbassa la soglia di protezione ma comunque rimane una barriera. Il problema sono i fragili e i non vaccinati e parliamo di milioni di italiani ai quali mi permetto di rivolgere un appello affinché facciano la vaccinazione. Con questi numeri chi non è vaccinato dopo l’estate corre rischi seri per la propria salute e quella dei propri cari”.

“Dopo due anni abbiamo bisogno di respirare tutti quanti, non possiamo chiudere l’Italia. L’Europa è completamente aperta, per quanto riguarda le mascherine c’è un liberi tutti e non va bene perché almeno al chiuso o in situazioni di assembramento è necessario mantenerla. Non possiamo ingessare l’Italia e il mondo anche perché nel resto d’Europa ognuno fa quello che vuole ma credo sia responsabile trasmettere a voi tutti l’informazione sui dati”.

Ha concluso rinnovando il suo appello alla cittadinanza: “Oggi 5.407 positivi, l’anno scorso 112. Questo è tutto. Io devo invitarvi ad essere prudenti sempre, cerchiamo di vivere, avere relazioni sociali ma nei luoghi a rischio indossiamo la mascherina per cortesia”.